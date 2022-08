FOTO: Ric Flair annuncia che lui e Bret Hart sono diventati “amici per la vita” (Di domenica 28 agosto 2022) Ric Flair, Hall of Famer della WWE, ha recentemente condiviso un sentito messaggio rivolto alla leggenda del wrestling Bret Hart. Il Nature Boy e The Hitman sono due dei più grandi wrestler che abbiano mai messo piede nello squared circle. Un tempo le due icone non andavano d’accordo ed erano rivali anche fuori dal ring. Ora sembrano aver appianato le loro divergenze e sono buoni amici. amici per la vita Su Twitter, Flair ha recentemente condiviso una FOTO che lo ritrae insieme al canadese scattata durante un incontro con i fan. Il 16 volte campione del mondo ha riconosciuto i suoi problemi passati con Hart e ha aggiunto che lui e il cinque volte WWE Champion sono ora ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 28 agosto 2022) Ric, Hall of Famer della WWE, ha recentemente condiviso un sentito messaggio rivolto alla leggenda del wrestling. Il Nature Boy e The Hitmandue dei più grandi wrestler che abbiano mai messo piede nello squared circle. Un tempo le due icone non andavano d’accordo ed erano rivali anche fuori dal ring. Ora sembrano aver appianato le loro divergenze ebuoniper laSu Twitter,ha recentemente condiviso unache lo ritrae insieme al canadese scattata durante un incontro con i fan. Il 16 volte campione del mondo ha riconosciuto i suoi problemi passati cone ha aggiunto che lui e il cinque volte WWE Championora ...

