Formazioni ufficiali Salernitana Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di domenica 28 agosto 2022) Ledimatch valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. Allenatore: Nicola.(4-1-4-1): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

