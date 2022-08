Formazioni ufficiali Psg-Monaco | Ligue 1 2022 2023

(Di domenica 28 agosto 2022) Ledi Psg-, sfida valida come quarta giornata della. Subito un big match in Francia, con i ragazzi di Galtier che se la vedranno contro il club del Principato. Neymar e compagni partiranno ovviamente favoriti, anche in virtù di un inizio di stagione da sballo, ma guai a sottovalutare gli avversari. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 28 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.(3-5-2): Nubel; Disasi, Maripan, Badiashile; Aguilar, Camara, Golovin, Fofana, Henrique; Volland, Ben Yedder. SportFace.

