Follia in ospedale: pretende di essere ricoverato, il medico si rifiuta e viene aggredito (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora un’aggressione al personale sanitario. Dopo quanto avvenuto lo scorso 24 agosto a Tivoli, l’ennesimo episodio di violenza — in ordine di tempo — che ha visto protagonista un medico è avvenuto ieri pomeriggio all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Leggi anche: Ennesima aggressione ad un’infermiera in ospedale: donna colpita con un carrello di metallo aggredito un medico dell’ospedale: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti ieri pomeriggio all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Qui un ragazzo italiano di 24 anni pretendeva di essere ricoverato pur non avendo alcuna patologia. Quando il medico, un uomo di 54 anni, si è rifiutato di accondiscendere alle sue richieste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora un’aggressione al personale sanitario. Dopo quanto avvenuto lo scorso 24 agosto a Tivoli, l’ennesimo episodio di violenza — in ordine di tempo — che ha visto protagonista unè avvenuto ieri pomeriggio all’San Paolo di Civitavecchia. Leggi anche: Ennesima aggressione ad un’infermiera in: donna colpita con un carrello di metalloundell’: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti ieri pomeriggio all’San Paolo di Civitavecchia. Qui un ragazzo italiano di 24 anniva dipur non avendo alcuna patologia. Quando il, un uomo di 54 anni, si èto di accondiscendere alle sue richieste ...

CorriereCitta : Follia in ospedale: pretende di essere ricoverato, il medico si rifiuta e viene aggredito - teresa90681 : @Carlo96446381 E che in ospedale se non hai gp non entri? Follia pura anche xché ad averlo non significa nulla.. Qu… - capitanharlock2 : @AntonellaColoru A me comunque pare una follia che un ospedale veda valori sballati in un paziente, e prescriva u… - stedex1 : @BelpietroTweet La Tachipirina e vigile attesa è una falsa indicazione perché la differenza la fa la Saturimetriaqu… - il_maw : RT @Arsenico171: Sono sceso giù per le meritate ferie. Facciamo il punto della situazione. Mia nipote è svenuta subito dopo la 2ª dose di v… -