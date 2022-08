Flat tax alla sbarra: salvarla o no? (Di domenica 28 agosto 2022) Prima di emettere il verdetto finale, conviene guardare all’esperienza dei 28 Paesi che l’hanno introdotta. Come un incantatore di serpenti, la Flat tax ha la sorprendente capacità di ipnotizzare gli elettori. Sotto sotto sappiamo che la tassa piatta difficilmente verrà davvero introdotta, ce la promettono da anni e poi non se ne fa niente. Eppure, solo il sentir parlare di un’aliquota secca che si applica a tutti i redditi, così semplice, chiara e soprattutto molto attraente per chi guadagna di più, fa sognare. E non a caso i partiti che amano offrire soluzioni semplici a problemi complessi, come Lega e Forza Italia, si sono affrettati a sbandierare la Flat tax nei loro programmi elettorali, anche se poi Giorgia Meloni ha raffreddato l’entusiasmo con un bagno nella realtà, proponendo solo una Flat tax sugli aumenti di reddito ... Leggi su panorama (Di domenica 28 agosto 2022) Prima di emettere il verdetto finale, conviene guardare all’esperienza dei 28 Paesi che l’hanno introdotta. Come un incantatore di serpenti, latax ha la sorprendente capacità di ipnotizzare gli elettori. Sotto sotto sappiamo che la tassa piatta difficilmente verrà davvero introdotta, ce la promettono da anni e poi non se ne fa niente. Eppure, solo il sentir parlare di un’aliquota secca che si applica a tutti i redditi, così semplice, chiara e soprattutto molto attraente per chi guadagna di più, fa sognare. E non a caso i partiti che amano offrire soluzioni semplici a problemi complessi, come Lega e Forza Italia, si sono affrettati a sbandierare latax nei loro programmi elettorali, anche se poi Giorgia Meloni ha raffreddato l’entusiasmo con un bagno nella realtà, proponendo solo unatax sugli aumenti di reddito ...

