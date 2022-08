Fiorentina, vicino il doppio colpo Nikolaou e Bajrami: le ultime (Di domenica 28 agosto 2022) La Fiorentina dopo Barak potrebbe chiudere il mercato con un doppio colpo: molto vicini Nikolaou e Bajrami La Fiorentina dopo Barak potrebbe chiudere il mercato con un doppio colpo. Molto vicini Nikolaou e Bajrami da Spezia e Empoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società Viola starebbe limando gli ultimi accordi con le due squadra. Coi liguri l’idea è quella di mandare a giocare con gli aquilotti il centrale Nastasic. Per quanto riguarda l’albanese dell’Empoli è vicino lo scambio con Zurkowski che dovrebbe percorre il percorso inverso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ladopo Barak potrebbe chiudere il mercato con un: molto viciniLadopo Barak potrebbe chiudere il mercato con un. Molto vicinida Spezia e Empoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società Viola starebbe limando gli ultimi accordi con le due squadra. Coi liguri l’idea è quella di mandare a giocare con gli aquilotti il centrale Nastasic. Per quanto riguarda l’albanese dell’Empoli èlo scambio con Zurkowski che dovrebbe percorre il percorso inverso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

