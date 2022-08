Fiorentina Napoli LIVE 0-0: Sottil ci prova, Meret vicino alla frittata (Di domenica 28 agosto 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Napoli si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Napoli 0-0 MOVIOLA 1? – Inizia il match al Franchi. 3? – Giallo per Anguissa. Il centrocampista sanzionato per un pestone a Martinez Quarta. 18? Napoli in avanti – Cross morbido di Lozano dalla destra sul secondo palo per Kvaratskhelia, gran chiusura di Dodò in angolo. 24? Occasione Fiorentina – Sottil ubriaca Di Lorenzo sulla fascia, si accentra e calcia ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? – Inizia il match al Franchi. 3? – Giallo per Anguissa. Il centrocampista sanzionato per un pestone a Martinez Quarta. 18?in avanti – Cross morbido di Lozano ddestra sul secondo palo per Kvaratskhelia, gran chiusura di Dodò in angolo. 24? Occasioneubriaca Di Lorenzo sulla fascia, si accentra e calcia ...

