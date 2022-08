Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni, un ballottaggio per Spalletti (Di domenica 28 agosto 2022) Fiorentina-Napoli le probabili formazioni dello stadio Artemio Franchi che si gioca alle 20.45. La squadra di Spalletti è a punteggio pieno dopo due giornate e può sfruttare la sconfitta dell’Inter ed il pareggio tra Roma e Juventus per cominciare a creare un primo distacco con le avversarie della zona Champions League, tenendo il passo del Milan che ha vinto a Bologna. Italiano e Spalletti: i dubbi di formazione di Fiorentina-Napoli Secondo Gazzetta dello Sport i principali dubbi li ha soprattutto Vincenzo Italiano. Tra i pali si giocano un posto Gollini e Terracciano, con quest’ultimo favorito. Dodò in ballottaggio con Venuti per giocare sulla destra. Mentre a centrocampo il nuovo arrivato Barak sfida Maleh per un posto da titolare. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022)ledello stadio Artemio Franchi che si gioca alle 20.45. La squadra diè a punteggio pieno dopo due giornate e può sfruttare la sconfitta dell’Inter ed il pareggio tra Roma e Juventus per cominciare a creare un primo distacco con le avversarie della zona Champions League, tenendo il passo del Milan che ha vinto a Bologna. Italiano e: i dubbi di formazione diSecondo Gazzetta dello Sport i principali dubbi li ha soprattutto Vincenzo Italiano. Tra i pali si giocano un posto Gollini e Terracciano, con quest’ultimo favorito. Dodò incon Venuti per giocare sulla destra. Mentre a centrocampo il nuovo arrivato Barak sfida Maleh per un posto da titolare. ...

