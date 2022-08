Fiorentina-Napoli | le probabili formazioni | le ultime sulle scelte di Spalletti e Italiano

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 28 agosto 2022) Ilscenderà in campo stasera per la terza giornata di campionato per sfidare la. Gli azzurri con una vittoria si porterebbero da soli in testa alla classifica a punteggio pieno a 9 punti: troppo presto, forse, per sognare per davvero ma sicuramente per accendere ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi nei confronti di questa nuova squadra. Le prime due gare sono state entusiasmanti: ilha infatti travolto il Verona per 5-2 e il Monza per 4-0. Due goleade che hanno fatto emergere una squadra fresca e divertente che potrebbe regalare tante soddisfazioni ai tifosi. Vincenzo, pochi dubbi per, visti i buoni risultati ottenuti, potrebbe così scegliere di confermare gli 11 visti nelle prime due gare di ...