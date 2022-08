Fiorentina - Napoli : Le probabili formazioni a poche ore dall'inizio del match (Di domenica 28 agosto 2022) Questa sera alle ore 20.45 il Napoli affronterà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Nessun dubbio per il tecnico Luciano Spalletti, confermato Lobotka in cabina di regia, mentre i nuovi arrivi sono pronti a subentrare nel secondo tempo. Fiorentina ( 4-3-3 ) Gollini, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouamè, Jovic, Sottil. All.Italiano Napoli ( 4-3-3 ) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Diretta Tv : DAZN Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Questa sera alle ore 20.45 ilaffronterà laallo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Nessun dubbio per il tecnico Luciano Spalletti, confermato Lobotka in cabina di regia, mentre i nuovi arrivi sono pronti a subentrare nel secondo tempo.( 4-3-3 ) Gollini, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouamè, Jovic, Sottil. All.Italiano( 4-3-3 ) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Diretta Tv : DAZN

