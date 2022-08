Fiorentina-Napoli le pagelle e il tabellino della partita

mirkocalemme : Mi piacerebbe davvero tanto sapere perché questo bambino, circondato al Franchi da tifosi della #Fiorentina, porti… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match di oggi contro la @acffiorentina ???? - sscnapoli : ?? La trasferta chiama! ?? Grazie alla nostra partnership con @MatchWornShirt, hai la possibilità di fare tua una… - SerieA : ?? 60’ | Risultati invariati dalla prima frazione di gioco. Al Franchi Fiorentina e Napoli continuano a provarci!… - Fiorentinanews : #FiorentinaNapoli 0?-0? ??| 59' C'è il primo cambio per #Italiano, che inserisce #Kouame al posto di #Ikoné. Segui… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 MOVIOLA ...chiude la terza giornata di campionato con gli azzurri a punteggio pieno che cercano la fuga in vetta contro la Viola sempre difficile da superare anche se arriva dalle fatiche del ...Victor Osimhen lascia Napoli per andare al Manchester United La reazione di Luciano Spalletti non lascia dubbi.10' - Primi dieci minuti in cui il Napoli fatica nella prima costruzione, buon inizio e ottima pressione della Fiorentina. 7' - Apertura a destra per Lozano, che converge al centro e con l'esterno ...