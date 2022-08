Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: Jovic titolare (Di domenica 28 agosto 2022) La terza giornata di Serie A si conclude con il match tra Fiorentina e Napoli: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 20:45 presso lo “Stadio Artemio Franchi“. I padroni di casa nelle prime due giornate di campionato hanno ottenuto 4 punti frutto di una vittoria con la Cremonese e di un pareggio con l’Empoli. Vincenzo Italiano complice le fatiche del preliminare di Conference League rivoluziona la sua squadra pur mandandola in campo con il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Gollini mentre il reparto arretrato sarà composto da Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo agiranno Bonaventura, Amrabat ed il nuovo arrivato Barak mentre in attacco il tridente sarà composto da Ikonè, Jovic e Sottil. Gli ospiti ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 28 agosto 2022) La terza giornata di Serie A si conclude con il match tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo alle 20:45 presso lo “Stadio Artemio Franchi“. I padroni di casa nelle prime due giornate di campionato hanno ottenuto 4 punti frutto di una vittoria con la Cremonese e di un pareggio con l’Empoli. Vincenzo Italiano complice le fatiche del preliminare di Conference League rivoluziona la sua squadra pur mandandola in campo con il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Gollini mentre il reparto arretrato sarà composto da Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo agiranno Bonaventura, Amrabat ed il nuovo arrivato Barak mentre in attacco il tridente sarà composto da Ikonè,e Sottil. Gli ospiti ...

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match di oggi contro la @acffiorentina ???? - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - sscnapoli : ?? #FiorentinaNapoli, i precedenti. ?? #ForzaNapoliSempre - Gaetano41543277 : @3roma3_ @mirkonicolino Chi è senza peccato scagli lz prima pietra. I rolex ti dicono nulla? Suvvia evitate di fare… - Fizzlepunt : @brightutd Bro e tire me, after we go enter fiorentina Napoli -