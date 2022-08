Fiorentina-Napoli, Italiano: “Felicissimo della prestazione” (Di domenica 28 agosto 2022) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il Napoli. Il match tra Fiorentina e Napoli è terminato con il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 agosto 2022) Vincenzo, tecnico, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il. Il match traè terminato con il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : Mi piacerebbe davvero tanto sapere perché questo bambino, circondato al Franchi da tifosi della #Fiorentina, porti… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match di oggi contro la @acffiorentina ???? - gippu1 : Dopo tre giornate sei squadre e cinque città (Milano, Torino, Bergamo, Roma e Napoli) in testa alla #SerieA. Non su… - cenciokcab : RT @augustociardi75: La #Fiorentina ha giocato benissimo, #Amrabat ottimo, era troppo brutto negli ultimi 2 anni per essere quello vero. #N… - CalcioPillole : Il tecnico della #Fiorentina ha analizzato il pareggio ottenuto contro il #Napoli. -