Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Italiano e Spalletti (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Napoli valevole per la terza giornata di serie A. Spalletti si affida all'undici tipo con i nuovi tutti in panca. Italiano si affida a Jovic formazioni ufficiali Fiorentina (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Ikone, Jovic, Sottil. All.: Italiano. Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

