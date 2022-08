Fiorentina-Napoli, formazioni / Spalletti conferma Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia (Di domenica 28 agosto 2022) Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Spalletti per la terza gara di campionato, in trasferta al Franchi, contro la Fiorentina. Il tecnico conferma Alex Meret tra i pali e la linea difensiva già utilizzata nelle due precedenti partite di Serie A, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente di attacco è formato da Lozano, Osimhen e Kvatatskhelia. I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.#FiorentinaNapoli#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gCreQZLdiy — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 28, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Ilha ufficializzato la formazione scelta daper la terza gara di campionato, in trasferta al Franchi, contro la. Il tecnicoAlex Meret tra i pali e la linea difensiva già utilizzata nelle due precedenti partite di Serie A, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente di attacco è formato dae Kvatatskhelia. I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski,.##ForzaSempre pic.twitter.com/gCreQZLdiy — Official SSC(@ssc) August 28, ...

DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match di oggi contro la @acffiorentina ???? - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - sscnapoli : ?? #FiorentinaNapoli, i precedenti. ?? #ForzaNapoliSempre - SarnaDario : Ci siamo speciale su Fiorentina-Napoli! Vi aspettiamo su @radiomarte dalle 20! #calcio #seriea #fiorentinanapoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli, la formazione ufficiale contro la Fiorentina: Spalletti non cambia -