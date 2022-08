Fiorentina-Napoli 0-0: Italiano blocca Spalletti e frena la corsa dei partenopei (Di domenica 28 agosto 2022) Finisce 0-0 la sfida tra la Fiorentina e il Napoli: nel primo tempo annullato un goal a Osimhen, al Franchi vince lo spettacolo. Italiano imbriglia Spalletti e accende una Serie A sin da questo avvio bellissima per spettacolo e sfide: tutto con il concetto di “equilibrio” anteposto a ogni sfida. Gli azzurri, che con questo pareggio raggiungono Milan, Atalanta, Lazio, Roma e Torino in vetta alla classifica. Risultato complessivamente giusto, perché entrambe le squadre hanno le possibilità di far male, pur senza sfruttarle. Più pericoloso il Napoli, che si vede annullare per fuorigioco il possibile vantaggio di Osimhen, maledice un clamoroso errore sotto porta di Lozano e pure un riflesso da campione di Gollini su Raspadori. Ma anche i viola hanno le loro belle palle gol, in particolare con Barak, a ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) Finisce 0-0 la sfida tra lae il: nel primo tempo annullato un goal a Osimhen, al Franchi vince lo spettacolo.imbrigliae accende una Serie A sin da questo avvio bellissima per spettacolo e sfide: tutto con il concetto di “equilibrio” anteposto a ogni sfida. Gli azzurri, che con questo pareggio raggiungono Milan, Atalanta, Lazio, Roma e Torino in vetta alla classifica. Risultato complessivamente giusto, perché entrambe le squadre hanno le possibilità di far male, pur senza sfruttarle. Più pericoloso il, che si vede annullare per fuorigioco il possibile vantaggio di Osimhen, maledice un clamoroso errore sotto porta di Lozano e pure un riflesso da campione di Gollini su Raspadori. Ma anche i viola hanno le loro belle palle gol, in particolare con Barak, a ...

