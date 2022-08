Fiorentina-Napoli 0-0 | il tabellino

mirkocalemme : Mi piacerebbe davvero tanto sapere perché questo bambino, circondato al Franchi da tifosi della #Fiorentina, porti… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, la probabile formazione per il match di oggi contro la @acffiorentina ???? - sscnapoli : ?? La trasferta chiama! ?? Grazie alla nostra partnership con @MatchWornShirt, hai la possibilità di fare tua una… - Torrechannelit : Fiorentina- Napoli: 0-0. Pari con rammarico per gli azzurri: al Franchi Lozano e Raspadori sfiorano la rete della v… - aldebara_n : I centrocampisti della Fiorentina a uomo su quelli del Napoli. A uomo anche la marcatura su Lozano è Kvara. Si sa c… -

0 - 0 Italiano stravolge l'undici iniziale rispetto allo 0 - 0 di Enschede con il Feyenoord valso la qualificazione ai gironi di Conference League, sceglie invece la continuità ...Commenta per primo0 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: Assist:(4 - 3 - 3) : Gollini, Dodò, Milenkovic, Quarta (24' s.t. Igor), Biraghi (34' s.t. Terzic), Barak, Amrabat, Bonaventura (24' ...La Fiorentina ferma la corsa del Napoli e impedisce a Spalletti di chiudere la giornata da solo in testa alla classifica. Non hanno trovato il gol gli azzurri, dopo averne fatti 9 nelle prime due ...La Fiorentina ferma il nuovo Napoli di Raspadori: 0-0 al Franchi. Sei squadre in testa a sette punti. Migliore in campo Amrabat ...