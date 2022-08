Fiorentina, Gollini: “Su tiro di Raspadori ero posizionato bene, è stata una bella partita” (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, ha parlato nel post gara contro il Napoli. Queste le sue parole a tal proposito ai microfoni di DAZN: “Ha fatto un bel rasoterra Raspadori, io ero posizionato bene, mi sono allungato e l’ho presa. E’ stata una bella partita, abbastanza aperta. Potevamo correre qualche rischio in meno, ma niente di che. Potevamo anche far gol. Difesa perfetta? Assolutamente, tanta roba. Nelle ultime tre partite abbiamo preso zero gol, chiaramente io sono molto felice di questo. Un gol sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Abbiamo giocato tre giorni fa, ma non deve essere una scusa. Giocheremo spesso, dobbiamo essere pronti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Pierluigi, portiere della, ha parlato nel post gara contro il Napoli. Queste le sue parole a tal proposito ai microfoni di DAZN: “Ha fatto un bel rasoterra, io ero, mi sono allungato e l’ho presa. E’una, abbastanza aperta. Potevamo correre qualche rischio in meno, ma niente di che. Potevamo anche far gol. Difesa perfetta? Assolutamente, tanta roba. Nelle ultime tre partite abbiamo preso zero gol, chiaramente io sono molto felice di questo. Un gol sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Abbiamo giocato tre giorni fa, ma non deve essere una scusa. Giocheremo spesso, dobbiamo essere pronti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

