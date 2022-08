Fiorentina, Gollini: «Ci è mancato il gol. La Conference non è una scusa» (Di domenica 28 agosto 2022) Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio contro il Napoli: le sue dichiarazioni Pierluigi Gollini ha parlato a Dazn dopo Fiorentina-Napoli. LE PAROLE – «Sul tiro di Raspadori ero ben posizionato, mi sono dovuto allungare e l’ho presa. E’ stata una bella partita, potevamo anche vincerla. Difesa perfetta assolutamete. Abbiamo preso tre gol in tre partite, quindi oggi sono molto felice. Se oggi avessimo segnato sarebbe stata la ciliegina sulla torta. La Conference League non deve essere una scusa, in questa stagione si giocherà spesso ogni tre giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Pierluigi, portiere della, ha parlato dopo il pareggio contro il Napoli: le sue dichiarazioni Pierluigiha parlato a Dazn dopo-Napoli. LE PAROLE – «Sul tiro di Raspadori ero ben posizionato, mi sono dovuto allungare e l’ho presa. E’ stata una bella partita, potevamo anche vincerla. Difesa perfetta assolutamete. Abbiamo preso tre gol in tre partite, quindi oggi sono molto felice. Se oggi avessimo segnato sarebbe stata la ciliegina sulla torta. LaLeague non deve essere una, in questa stagione si giocherà spesso ogni tre giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

