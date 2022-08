Finalmente fiori d’arancio per Federica Pellegrini | Ma quanto è costato il matrimonio da sogno? (Di domenica 28 agosto 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ufficialmente marito e moglie: il loro sì lo hanno pronunciato a Venezia con una festa davvero all’insegna del lusso. La coppia dell’anno ha Finalmente pronunciato il fatidico sì nella giornata di ieri, nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. La cerimonia è stata davvero commovente per tutti, in particolare per i due novelli sposi. All’evento sono stati circa 160 gli invitati tra sportivi, vip e imprenditori. Un evento di alto profilo che non ha comunque perso la sua intimità. All’arrivo in chiesa Matteo si è mostrato molto teso metre percorreva la navata. Poi è arrivata la sposa, accompagnata dal padre in un abito semplice ma elegantissimo; mossi i primi passi verso l’entrata si è commossa e ha coperto per un attimo il viso, per nascondere le lacrime. Un ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 agosto 2022)e Matteo Giunta sono ufficialmente marito e moglie: il loro sì lo hanno pronunciato a Venezia con una festa davvero all’insegna del lusso. La coppia dell’anno hapronunciato il fatidico sì nella giornata di ieri, nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. La cerimonia è stata davvero commovente per tutti, in particolare per i due novelli sposi. All’evento sono stati circa 160 gli invitati tra sportivi, vip e imprenditori. Un evento di alto profilo che non ha comunque perso la sua intimità. All’arrivo in chiesa Matteo si è mostrato molto teso metre percorreva la navata. Poi è arrivata la sposa, accompagnata dal padre in un abito semplice ma elegantissimo; mossi i primi passi verso l’entrata si è commossa e ha coperto per un attimo il viso, per nascondere le lacrime. Un ...

