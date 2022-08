FIFA 23: ecco tutte le licenze, dalla Serie B a LaLiga! (Di domenica 28 agosto 2022) Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha annunciato una Serie di nuove partnership e collaborazioni per FIFA 23: dalla Serie B a LaLiga, scopriamo insieme tutte le licenze Manca ormai poco più di un mese ad una delle uscite videoludiche annuali più importante, quella della nuova iterazione del franchise calcistico più importante in Italia. FIFA 23 arriverà infatti il prossimo 30 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia e sarà, in realtà, l’ultimo capitolo a portare l’ormai evocativo nome. A partire dal prossimo anno, infatti, FIFA diventerà EA Sports FC, senza però perdere nulla in termini di collaborazioni e licenze, anzi. Tramite comunicato stampa è stata proprio ... Leggi su tuttotek (Di domenica 28 agosto 2022) Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha annunciato unadi nuove partnership e collaborazioni per23:B a LaLiga, scopriamo insiemeleManca ormai poco più di un mese ad una delle uscite videoludiche annuali più importante, quella della nuova iterazione del franchise calcistico più importante in Italia.23 arriverà infatti il prossimo 30 settembre su PC, PlayStation 5, Xboxs X S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia e sarà, in realtà, l’ultimo capitolo a portare l’ormai evocativo nome. A partire dal prossimo anno, infatti,diventerà EA Sports FC, senza però perdere nulla in termini di collaborazioni e, anzi. Tramite comunicato stampa è stata proprio ...

