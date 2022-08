Festival di Sanremo | paura per una storica artista che annulla tutto | “ll peggio è passato”

A_chia03 : RT @yleniaindenial1: mancano -119 giorni a natale e -163 giorni al festival di sanremo - MauroDeMarco : Io non so se sono pronto a un anno fatto di elezioni anticipate, chiudi il gas, spegni la luce, i negozi chiusi pri… - blunaive : RT @yleniaindenial1: mancano -119 giorni a natale e -163 giorni al festival di sanremo - SimonaCroisette : RT @yleniaindenial1: mancano -119 giorni a natale e -163 giorni al festival di sanremo - iosottoshock : @thisismetryng_ loro andranno a Sanremo insieme e saranno i nuovi mahmood e Blanco e vinceranno il festival -

La Repubblica

IlRock & Trendè nato nel 1987 come "costola" deldella Canzone italiana e ha portato al successo moltissimi cantanti e gruppi musicali del panorama italiano: sono passati ...I Boomdabash snobbati da Amadeus aldiI Boomdabash non piacciono ad Amadeus. La band salentina sta scalando in queste settimane le classifiche grazie al singolo Tropicana inciso con la cantante Annalisa. Da circa ... A Kiev ed a Mosca il Festival della Canzone Cristiana di Sanremo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il cantante rivela come è nato il suo nuovo tormentone: "L'ho scritto poco prima di Sanremo" Prosegue senza sosta il successo incredibile di Tananai. Il ...