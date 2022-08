Ferrari raddoppia | suo il titolo anche a Lesa

Leggi su federtennis

(Di domenica 28 agosto 2022) Secondo trofeo ITF consecutivo conquistato dal 21enne lombardo, che vince in poco più di un'ora la sfida interna con Federico Arnaboldi e si aggiudica il torneo da 25mila dollari di montepremi andato in scena sul 'rosso' del comune in provincia di Novara