Femminicidio Matteuzzi | il racconto della vicina di casa | «Padovani era lucido Mi ha detto di stare tranquilla e ha ricominciato a picchiarla»

(Di domenica 28 agosto 2022) «Erano le nove e mezza di sera. Stavo preparando la cena e ho sentito le grida di un litigio fortissimo». Veronica Milevschi era unadidi Alessandra, la 56enne uccisa lo scorso 23 agosto a Bologna dal suo ex compagno Giovannia martellate. «Lui l’avevo visto entrare in cortile prima che arrivasse Alessandra», racconta intervistata da La Stampa, «stavano discutendo, lei lo supplicava». A quel punto, Milevschi ha iniziato a gridare, «ho urlato a Giovanni di smetterla» ma lui non si fermava. Allora ha corso i cinque piani di scale che la separavano da Alessandra. Arrivata in cortile, ha provato a bloccarlo, ad afferrargli un braccio. Masi è girato «, calmissimo», le ha: «Stai, non ce l’ho ...