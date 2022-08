Federica Pellegrini | l' abito della festa di matrimonio è una tuta

(Di domenica 28 agosto 2022) Cambio di look per la Divina dopo il sì. Bianca, scollata, sensuale: ecco la jumpsuit scelta dalla neosposa per festeggiare tutta la notte il suocon Matteo Giunta

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - fraversion : Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. Un’ora dopo la cerimonia, foto ovunque, anche sui profili degl… - Bianca34874951 : RT @repubblica: Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati oggi a Venezia: il giallo dell'abito [dalla nostra inviata Benedetta Pe… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Dal mondo dello Spettacolo e dello Sport sono stati tantissimi gli auguri social per i neosposi Federica Pellegrini e Matteo G… -

Il 27 agosto 2022 è stato il giorno die Matteo Giunta. Una grande festa, con la celebrazione in chiesa prima, a Venezia, in una cerimonia blindatissima, e poi il ricevimento al ristorante con tutti i parenti e gli ...Nozze veneziane, tra una folla di curiosi e turisti, per la Divina del nuoto azzurro., 34 anni, e Matteo Giunta, 40 anni, il suo ex allenatore marchigiano, originario di Pesaro, si sono sposati ieri pomeriggio nella chiesa di San Zaccaria, a qualche centinaio di ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati ieri pomeriggio coronando il loro sogno d’amore. La cerimonia, attesissima non solo dai 160 ...La Divina mette la fede al dito. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente sposi: il matrimonio è stato celebrato nel pomeriggio ...