Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: foto e dettagli del matrimonio (Di domenica 28 agosto 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nella chiesa San Zaccaria, a Venezia Federica Pellegrini e Matteo Giunta nel tardo pomeriggio di ieri si sono sposati nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia. Federica ha fatto il suo ingresso in chiesa al braccio del padre Roberto. La cerimonia religiosa, blindatissima, è stata officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese e rose bianche a grappolo ricoprivano l’interno della chiesa. Molti gli invitati famosi alle nozze, tra cui il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone alla ex nuotatrice suo fratello Alessandro, al quale Federica è molto legata. Con lei cinque damigelle e i suoi quattro bulldog francesi, presenti anche loro ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 agosto 2022)si sono sposati nella chiesa San Zaccaria, a Venezianel tardo pomeriggio di ieri si sono sposati nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia.ha fatto il suo ingresso in chiesa al braccio del padre Roberto. La cerimonia religiosa, blindatissima, è stata officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese e rose bianche a grappolo ricoprivano l’interno della chiesa. Molti gli invitati famosi alle nozze, tra cui il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone alla ex nuotatrice suo fratello Alessandro, al qualeè molto legata. Con lei cinque damigelle e i suoi quattro bulldog francesi, presenti anche loro ...

