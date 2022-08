Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati | nozze da sogno a Venezia

(Di domenica 28 agosto 2022) La cerimonia si è svolta nella Chiesa di San Zaccaria, situata nei pressi di Piazza San Marco: la coppia e i 160 invitati sipoi trasferiti all'Isola delle Rose, in un esclusivo resort con vista sue sulla Laguna L'articolo proviene da DireDonna.

Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - raffy826 : RT @micheciprovo: Guardando le foto del matrimonio di Federica Pellegrini mi è venuto in mente di quando lei raccontò di aver sofferto di d… - silvanss3r : GRANDE CAMPIONESSA DEL MONDO ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi: il grande sogno della 'divina' - Estate… -

Il 27 agosto 2022e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia . Dopo la grande emozione di quel giorno, ora arrivano i racconti a freddo degli invitati . Photo Credits: Kikapress Music: 'Summer' from ...Trentadue anni dopo la sua medaglia di Monaco, ad Atene nel 2004 fua prendere il suo testimone…ha fatto molto pi di me: undici record del mondo, e ne detiene ...Trucco nude e capelli sciolti. Il bride beauty di Federica Pellegrini conferma il trend super naturale del nuovo look da sposa ...Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia. Dopo la grande emozione di quel giorno, ora arrivano i racconti a freddo degli invitati. Photo Credits: ...