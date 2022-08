Febbre e occhi rossi: cosa sappiamo del misterioso “virus” estivo di cui parlano i ragazzi su TikTok (Di domenica 28 agosto 2022) Qualcosa di non ancora identificato con certezza ha colpito molti giovani al rientro da Gallipoli, Riccione, Pag e Corfù. I sintomi somigliano a quelli del Covid-19, ma i tamponi sono negativi e le analisi dell’acqua del mare escludono la presenza di microrganismi pericolosi Leggi su wired (Di domenica 28 agosto 2022) Qualdi non ancora identificato con certezza ha colpito molti giovani al rientro da Gallipoli, Riccione, Pag e Corfù. I sintomi somigliano a quelli del Covid-19, ma i tamponi sono negativi e le analisi dell’acqua del mare escludono la presenza di microrganismi pericolosi

Winston13920 : @radiosilvana @PomponiGiovanna @MedBunker Io ricordo benissimo nel Gennaio del 2021 cercai il protocollo di cura Co… - njhoranvs : @happytomlivson quando ho provato a prendere I biglietti per Verona, ne avevo 6 nel carrello e siccome non ricordav… - LazioCronaca : La febbre di Lazzari dovrebbe far aprire gli occhi a Lotito, oltre ai terzini che scenderanno oggi in campo non ci… - tRuThz93 : oddio ho la febbre mi sta scoppiando la testa e mi lacrimano gli occhi - RScialpii : tra quattro minuti la mia bf compie gli anni e io non sono con lei perché ho la febbre per infezione agli occhi -