F1, un nuovo disastro Ferrari-Leclerc a Spa: monegasco contrario alla sosta e non avvisato della penalità (Di domenica 28 agosto 2022) Un GP del Belgio da dimenticare per il monegasco Charles Leclerc. L’alfiere della Ferrari ha concluso il 14° round del Mondiale 2022 di F1 in sesta posizione e la corsa è stata ricca di spunti negativi. In primis, la Rossa è mancata dal punto di vista della prestazione e lo sperato innalzamento delle temperature non ha sortito gli effetti sperati. alla fine della fiera, lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso sul podio (terzo), ma distanziato in maniera sensibile da chi ha vinto, ovvero l’olandese Max Verstappen (Red Bull), capace di imporsi pur partendo dal 14° posto per la sostituzione del motore. Un trionfo del team di Milton Keynes, visto il secondo posto del messicano Sergio Perez. Per Leclerc, anch’egli penalizzato per il cambio di motore e ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Un GP del Belgio da dimenticare per ilCharles. L’alfiereha concluso il 14° round del Mondiale 2022 di F1 in sesta posizione e la corsa è stata ricca di spunti negativi. In primis, la Rossa è mancata dal punto di vistaprestazione e lo sperato innalzamento delle temperature non ha sortito gli effetti sperati.finefiera, lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso sul podio (terzo), ma distanziato in maniera sensibile da chi ha vinto, ovvero l’olandese Max Verstappen (Red Bull), capace di imporsi pur partendo dal 14° posto per la sostituzione del motore. Un trionfo del team di Milton Keynes, visto il secondo posto del messicano Sergio Perez. Per, anch’egli penalizzato per il cambio di motore e ...

