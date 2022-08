F1 | Mercedes migliore della Ferrari in gara | la W13 fa tremare la Rossa nella sfida per la piazza d’onore

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) Come se non bastasse la debacle rimediata subito primapausa estiva in Ungheria, quest’oggi laha dovuto incassare una nuova sconfitta pesantissima che spegne ormai definitivamente le residue chance di tornare in corsa per il titolo piloti e costruttori nel Mondiale di Formula Uno 2022. La scuderia di Maranello è stata sovrastata dalla netta superioritàRed Bull a Spa-Francorchamps, dovendosi accontentare di un terzo posto con Carlos Sainz (il pole-man) e di un sesto con Charles Leclerc (che partiva 14° per aver cambiato power-unit). Il dato più allarmante, oltre al distacco abissale odierno in termini di ritmo rispetto alle RB18 di Max Verstappen (vincitore dalla 13ma posizione in griglia) e di Sergio Perez, è legato anche al confronto diretto con la. Dopo un sabato disastroso, in cui le ...