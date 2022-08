F1, la nuova direttiva imposta della FIA ha svantaggiato la Ferrari a Spa: l’analisi (Di domenica 28 agosto 2022) Una coincidenza? Vedremo. Non è facile trovare una risposta in casa Ferrari alla netta affermazione dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’olandese, con irrisoria facilità, si è andato a prendere un successo, nonostante una partenza dalla 14ma casella per aver sostituito il motore in tutte le sue componenti. Non c’è stata partita e la differenza di passo è stata impressionante. Un campionato che sta assumendo sempre più i contorni del dominio della scuderia di Milton Keynes, considerando l’uno-due odierno, con il messicano Sergio Perez in piazza d’onore, e le nove affermazioni di Max sulle 14 gare disputate. Il dubbio è che quanto accaduto a Spa-Francorchamps abbia un nesso con l’introduzione, a partire da questo weekend, della nota direttiva tecnica 39 imposta dalla FIA. Una norma ideata dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Una coincidenza? Vedremo. Non è facile trovare una risposta in casaalla netta affermazione dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’olandese, con irrisoria facilità, si è andato a prendere un successo, nonostante una partenza dalla 14ma casella per aver sostituito il motore in tutte le sue componenti. Non c’è stata partita e la differenza di passo è stata impressionante. Un campionato che sta assumendo sempre più i contorni del dominioscuderia di Milton Keynes, considerando l’uno-due odierno, con il messicano Sergio Perez in piazza d’onore, e le nove affermazioni di Max sulle 14 gare disputate. Il dubbio è che quanto accaduto a Spa-Francorchamps abbia un nesso con l’introduzione, a partire da questo weekend,notatecnica 39dalla FIA. Una norma ideata dalla ...

