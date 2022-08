F1, il GP Belgio 2022 sarà ricordato come uno dei più belli di sempre? Verstappen e Leclerc alla carica dalle retrovie (Di domenica 28 agosto 2022) Alle ore 15.00 odierne prenderà il via il 67° Gran Premio del Belgio valevole per il Mondiale di F1. La gara di oggi potrebbe rappresentare un’autentica redenzione per l’appuntamento in sé e per la pista di Spa-Francorchamps, in quanto le dinamiche generate dalle qualifiche di ieri daranno la possibilità di lavar via la vergogna del 2021. Vero che l’autodromo in sé non ebbe alcuna colpa di quanto accadde. Le responsabilità furono tutte di coloro che decisero di mandare scena una vera e propria farsa. Cionondimeno, la pista delle Ardenne ebbe la sfortuna di passare agli archivi come il palcoscenico del punto più basso mai toccato dalla F1 nella sua storia. A dodici mesi di distanza, l’edizione 2022 potrebbe invece essere ricordata come un GP clamoroso. I presupposti ci sono tutti. ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Alle ore 15.00 odierne prenderà il via il 67° Gran Premio delvalevole per il Mondiale di F1. La gara di oggi potrebbe rappresentare un’autentica redenzione per l’appuntamento in sé e per la pista di Spa-Francorchamps, in quanto le dinamiche generatequalifiche di ieri daranno la possibilità di lavar via la vergogna del 2021. Vero che l’autodromo in sé non ebbe alcuna colpa di quanto accadde. Le responsabilità furono tutte di coloro che decisero di mandare scena una vera e propria farsa. Cionondimeno, la pista delle Ardenne ebbe la sfortuna di passare agli archiviil palcoscenico del punto più basso mai toccato dF1 nella sua storia. A dodici mesi di distanza, l’edizionepotrebbe invece essere ricordataun GP clamoroso. I presupposti ci sono tutti. ...

