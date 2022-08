F1, Gp del Belgio: Verstappen, la rimonta da record. La Ferrari si arrende (Di domenica 28 agosto 2022) Perez secondo: è doppietta della casa austriaca, Sainz terzo. Penalità per Leclerc, è sesto: «Red Bull di altra categoria» Leggi su lastampa (Di domenica 28 agosto 2022) Perez secondo: è doppietta della casa austriaca, Sainz terzo. Penalità per Leclerc, è sesto: «Red Bull di altra categoria»

SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 GP DEL BELGIO, TSUNODA PARTIRA' DALLA PIT LANE: VERSTAPPEN E LECLERC GUADAGNANO UNA POSIZIONE La grigl… - RobChinchero : Nuova PU per Charles Leclerc. Scatterà dal fondo della griglia nel GP del Belgio. Nessun cambio per Sainz. - Ma_Caiazzo : RT @s_tamburini: Davide Valsecchi: 'Mi hanno rubato il pass, poi dicono dei napoletani... ma anche qui in Belgio'. E vai con la sagra del b… - giampdisan : @MarianoFroldi @franbu67 > e più la pista è veloce e più la differenza sarà grande. A Monza sarà pure peggio del Belgio. - FuoridiStella : Ciao a tutti ??Ed ecco qui, come sempre, il breve resoconto in casa @MercedesAMGF1, il breve GP di @LewisHamilton ??… -