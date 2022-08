F1 GP Belgio 2022 | altra frittata Ferrari nel finale | penalità di 5” per Leclerc e sesto posto

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Ennesimadal punto di vista strategico per lasul finire del GP del, con ancora Charlesprotagonista. Il monegasco si trovava in quinta posizione, quando è stato richiamato ai box per il cambio gomme a due giri dal termine, in modo da tentare la carta del giro veloce. Nel team radio gli era stato assicurato che sarebbe uscito davanti ad Alonso, suo immediato inseguitore, con un margine di un secondo, sufficiente per tenere con tranquillità la posizione e poi tentare appunto il giro veloce. Calcoli evidentemente sbagliati, perché mentreera in pit lane, l’esperto pilota spagnolo sfrecciava contemporaneamente sul rettilineo del traguardo. Nel tentativo di mantenere la posizione il pilota dellasuperava i limiti di velocità in pit lane e ...