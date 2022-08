EuroBasket 2022 | Gallinari infortunato al ginocchio | addio alla competizione

(Di domenica 28 agosto 2022) Danilosalta gli Europei di basket (1-18 settembre). Lo fa sapere la Federpcanestro con un comunicato in cui precisa che, dopo gli accertamenti clinici a cui il n.8 azzurro,si ieri contro la Georgia (leggi qui), è stato sottoposto presso il Columbus Clinic Center di Milano , “il quadro clinico non permetterà all’atleta di essere a disposizione del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco per l’imminente”. A, che era accompagnato dal responsabile dello staff medico della nazionale Raffaele Cortina, è stato riscontrata “una lesione meniscale senza interessamento legamentoso”. (Ansa). (foto@ItalBasket-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

Il quadro clinico non permetterà all'atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l'imminente. Ecco l'amaro posto dell'ala dei Boston Celtics sul proprio account ..."Il quadro clinico non permetterà all'atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l'imminente", si legge in una nota della Fip. " foto LivePhotoSport " . Eurobasket 2022, su Sky sempre tre partite al giorno e tutta la fase finale Devo rinunciare a #Eurobasket". "Proprio in un'estate che sembrava perfetta - si rammarica il n.8 azzurro -. Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò al fianco di questo gruppo in ogni ...In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano ...