Era il «nuovo CR7» al Man Utd, adesso giocherà in Serie B: Venezia, vicinissimo Januzaj (Di domenica 28 agosto 2022) La Serie B si regala un altro campione dal profilo internazionale da mettere in vetrina nella stagione appena iniziata. Dopo il colpaccio, mediatico e tecnico, del Como con Cesc Fabregas e il ritorno al Genoa di Kevin Strootman, il Venezia non vuole essere da meno e sta per piazzare a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato un acquisto altisonante: è vicinissima la firma di Adnan Januzaj, centrocampista offensivo belga classe ’95. Arriverà da svincolato dopo la fine del contratto quinquennale con la Real Sociedad. L’accelerata è arrivata nelle ultime ore direttamente dal proprietario del Venezia Duncan Niederauer, che ha già recapitato un’offerta formale al giocatore. L’operazione resta complicata ma dalla Laguna arrivano segnali positivi sulla conclusione della trattativa, nonostante il calciatore durante ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) LaB si regala un altro campione dal profilo internazionale da mettere in vetrina nella stagione appena iniziata. Dopo il colpaccio, mediatico e tecnico, del Como con Cesc Fabregas e il ritorno al Genoa di Kevin Strootman, ilnon vuole essere da meno e sta per piazzare a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato un acquisto altisonante: è vicinissima la firma di Adnan, centrocampista offensivo belga classe ’95. Arriverà da svincolato dopo la fine del contratto quinquennale con la Real Sociedad. L’accelerata è arrivata nelle ultime ore direttamente dal proprietario delDuncan Niederauer, che ha già recapitato un’offerta formale al giocatore. L’operazione resta complicata ma dalla Laguna arrivano segnali positivi sulla conclusione della trattativa, nonostante il calciatore durante ...

