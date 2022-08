“Era distrutta” | il dramma della cantante viene raccontato a tutti

(Di domenica 28 agosto 2022) Solo adessoil: la rivelazione lasciadi stucco, cosa è stato detto sul suo conto. C’è chi crede che i personaggi famosi non vivano dei momenti ‘no’, ma invece non è affatto così. Ce lo confermano le testimonianze di queste due star amatissime. Proprio recentemente, ad esempio, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

rtl1025 : ?? “Metà paese non c’è più. C’è gente sotto le macerie.' Le prime parole ai giornalisti che raggiunsero al telefono… - pietrogiliberti : RT @MAXVALERIANI: Nel 2013 la regione Lazio era praticamente fallita, distrutta dalla destra al governo. Oggi in pochi lo ricordano ma sare… - MaxLandra : RT @fabrynet81: @matteorenzi La Basilicata era una terra incontaminata, gli impianti di raffinazione del greggio l’hanno distrutta dal punt… - dukana2 : RT @fabrynet81: @matteorenzi La Basilicata era una terra incontaminata, gli impianti di raffinazione del greggio l’hanno distrutta dal punt… - JPCK72 : RT @Sarasia06: 27.03.2021 prima dose 03.04.2021 positivo al covid 07.04.2021 ricovero d’urgenza polmonite bilaterale interstiziale Ne uscir… -

Ha poi rivisto il padre 'Dopo la tragedia la Mimì, ho un cuore di neve, mi ha. L'ho ... Poi è arrivato un medico che forsesuo amico visto che non si è occupato di me, mi aveva strappato i ...... ospitò tra l'altro per alcuni anni anche il consolato ed i diplomatici finlandesi, quando la loro ambasciata, cheposta a Budapest, fudai bombardamenti alleati nella seconda guerra ...Solo adesso viene raccontato a tutti il dramma della cantante: la rivelazione lascia tutti di stucco, cosa è stato detto sul suo conto.Due Porsche una sopra l’altra non è una cosa che si vede tutti i giorni. Ma a Madrid è successo. Era il 20 di agosto quando il proprietario di ...