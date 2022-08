(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Va ascoltatodidi. Si intervenga ora. Perché riscaldarsi e mangiare è un diritto costituzionale, accumulare extraprofitti senza restituirli no. Governo convochi le parti sociali e vari misure urgenti contro il caro bollette e per introdurre tetto". Così Arturodi Articolo Uno su twitter.

Energia: Scotto, 'ascoltare grido allarme Landini'