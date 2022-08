Energia, Salvini: mandato a Draghi, tetto bollette come in Francia. Calenda: ok, troviamo intesa (Di domenica 28 agosto 2022) Sale il pressing dei partiti sul governo per interventi immediati contro il caro bolletta. Il leader della Lega chiede subito aiuti a famiglie e imprese.Il Pd rilancia il tetto alle bollette e il raddoppio credito d’imposta per le imprese. Nordio: lentezza giustizia ci costa due punti di Pil. Berlusconi: via vincoli e burocrazia per creare lavoro. Di Maio: stop Iva sui beni di prima necessità. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 28 agosto 2022) Sale il pressing dei partiti sul governo per interventi immediati contro il caro bolletta. Il leader della Lega chiede subito aiuti a famiglie e imprese.Il Pd rilancia ilallee il raddoppio credito d’imposta per le imprese. Nordio: lentezza giustizia ci costa due punti di Pil. Berlusconi: via vincoli e burocrazia per creare lavoro. Di Maio: stop Iva sui beni di prima necessità.

