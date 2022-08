Energia | Mura Pd | ' Cig gratuita e no licenziamenti per energivore'

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago- (Adnkronos) - “Lacrime di coccodrillo quelle dei governatori leghisti complici di Salvini che ha fatto cadere il Governo, ma peggio di tutti è Solinas. Per le politiche energetiche il presidente della Sardegna in tre anni ha fatto un'unica cosa: ha impugnato il decretoanziché contribuire a costruirlo, come in tanti avevamo chiesto. Oggi a lui e ai suoi colleghi chiediamo di lasciar perdere le chiacchiere e di sostenere le nostre richieste concrete: una cassa integrazioneper le impreseche introduca quale condizionalità il divieto di licenziamento, così com'era stato fatto con la cassa Covid. Mettiamo in sicurezza i lavoratori”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina(Pd), replicando ai governatori della Lega che oggi chiedono, con Matteo ...

Agenparl : Energia: Mura (Pd), Cig gratuita e no licenziamento per energivore - -

L'Unione Sarda.it

... Francescocandidato alla Camera, Giovannino Satta e Federica Porcu candidati in Gallura al ... Il deputato uscente ha parlato anche die di infrastrutture: 'FDI non è contraria ai parchi ......e meno inquinamento ma anche comprare meno e produrre meno consumando materie prime ed. Al ... creano il disagio che tutti noi conosciamo, ma sentire di non aver neppure diritto a quattro... Solinas: “Contenere subito i costi dell’energia”. Mura (Pd): “Allora perché ha impugnato il decreto” - L'Unione Sarda.it Roma, 28 ago- (Adnkronos) - “Lacrime di coccodrillo quelle dei governatori leghisti complici di Salvini che ha fatto cadere il Governo, ma peggio di tutti è Solinas. Per le politiche energetiche il pr ...Mura (Pd) vs Lega: la presidente della commissione Lavoro della Camera vuole Cig gratuita e no licenziamento per energivore.