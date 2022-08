Energia | Letta | ' tetto bollette e raddoppio credito imposta per imprese turismo' **

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - Agenzia_Ansa : Scontro sull'energia e la campagna elettorale entra nel vivo. Calenda rilancia l'idea di un time out. Letta a Salvi… - matteorenzi : Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di #devianze. Noi invece facciamo prop… - EnricoGiunta : RT @pirroelisa: Ma Letta dove era quando chiedevamo a gran voce interventi contro il caro energia invece di inceneritori? Secondo lui perch… - CarloScalmana : RT @erica_rivolta: Letta preferisce l’ideologia e la politica dei no. La Lega propone l’energia nucleare! Sei ancora indeciso per chi votar… -

...decreto da licenziare la prossima settimana per far fronte ai nuovi rincari dei prezzi dell',... E' durissimo il botta e risposta via social tra gli ex quasi alleati Enricoe Giusppe Conte. ...attacca: 'Chi ha fatto cadere Draghi non è credibile'. 'È distratto dalla furia bellicista', replica Conte. 'Serve uno scostamento di bilancio', dice SalviniProsegue lo scontro a distanza tra i vari leader politici sul caro energia, con uno sguardo sempre più attento alle prossime elezioni del 25 settembre."Chi ha fatto cadere Draghi non può chiedere nulla", afferma Letta. Le misure contro il caro energia Si infiamma la campagna elettorale, con fitti scambi di accuse, soprattutto via social ...