Energia | Gasparri | ' subito intervento governo | non c' è tempo da perdere'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Il governo deve agire subito sull'emergenza bollette. Non c'è tempo da perdere. O con un apposito decreto o definendo fin da ora un emendamento da inserire nel decreto aiuti all'esame del Parlamento. Occorrono risorse adeguate, occorrono interventi incisivi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Il governo benché si sia alla vigilia delle elezioni ha tutti i poteri per intervenire ed avrà il consenso adeguato perché questa emergenza viene prima di ogni altra questione e deve essere affrontata con immediatezza". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

