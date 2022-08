Energia: Freni, 'serve supporto concreto e immediato, Lega al lavoro' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Le famiglie e le imprese hanno bisogno di un supporto concreto: in questo momento non possiamo fermarci a guardare in attesa degli eventi, dobbiamo agire con determinazione e tempestività. La soluzione già adottata dal governo francese che, in linea con la disciplina europea, impone un prezzo amministrato di vendita al consumatore finale può costituire, con i temperamenti del caso, un valido strumento per far fronte alla crisi. Rimbocchiamoci tutti le maniche e diamoci da fare: il Paese non può attendere e la Lega, a differenza di altri che chiacchierano e basta, è al lavoro”. Lo dichiara il sottosegretario al Mef Federico Freni (Lega). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Le famiglie e le imprese hanno bisogno di un: in questo momento non possiamo fermarci a guardare in attesa degli eventi, dobbiamo agire con determinazione e tempestività. La soluzione già adottata dal governo francese che, in linea con la disciplina europea, impone un prezzo amministrato di vendita al consumatore finale può costituire, con i temperamenti del caso, un valido strumento per far fronte alla crisi. Rimbocchiamoci tutti le maniche e diamoci da fare: il Paese non può attendere e la, a differenza di altri che chiacchierano e basta, è al”. Lo dichiara il sottosegretario al Mef Federico).

tg2rai : #Tg2Post, #28agosto Ospiti: - Federico Freni, Lega - Paolo Scaroni, deputy chairman Rothshild & Co - Davide Tabar… - stefanoferd : @ComplottardoX @MarchePinna @CaleffiLinda @sweetlullaby0 Su un veicolo in marcia passi molto tempo a dissipare ener… - tanyasbrandshow : #ElezioniPolitiche22 in macerie : costi dell’energia che corrono; la guerra che continua senza freni; difficoltà fi… - Gianni695 : RT @DarioFesta4: @OGiannino Mi premerebbe sottolineare che Super-Mario ha lasciato pure in presenza di un’ampia maggioranza. Ciò premesso,… - DarioFesta4 : @OGiannino Mi premerebbe sottolineare che Super-Mario ha lasciato pure in presenza di un’ampia maggioranza. Ciò pre… -