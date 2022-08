**Energia: Calenda, 'almeno Salvini ci è arrivato, troviamo intesa tra leader'** (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Meno male. almeno uno c'è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c'è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte". Così' Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Meno male.uno c'è. Dopo quattro giorni di insulti ma c'è. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte". Così' Carlosu twitter commenta le parole di Matteo

Giancar70336148 : RT @AuGabriella3: Prezzo energia 25/8/22. In Francia con oltre 50 reattori nucleari energia più cara. Salvini e Calenda studiassero.Giusepp… - ultimora_pol : #Elezioni2022 Fonti #Azione: 'Soddisfatti che Salvini abbia sostanzialmente accettato la proposta di Calenda di un… - Shardana27 : RT @SonjaKlepac: @CarloCalenda @Antonio_Tajani Draghi sfiduciato?No!La maggioranza ce l'ha!Calenda per l'immunità a Renzi spari anche quest… - SonjaKlepac : @CarloCalenda @Antonio_Tajani Draghi sfiduciato?No!La maggioranza ce l'ha!Calenda per l'immunità a Renzi spari anch… - CertiGiorni : @ladome17 @Ste_Mazzu Un (falso) simposio virtuale (varie sedi collegate fra loro) -