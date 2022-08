Empoli, Bertolini: «Punto di spirito che rinforza la voglia di non perdere» (Di domenica 28 agosto 2022) Alberto Bertolini, vice allenatore dell’Empoli, ha parlato dopo il pareggio esterno contro il Lecce: le dichiarazioni Alberto Bertolini ha parlato a Dazn dopo Lecce-Empoli. LE PAROLE – «Risultato decisamente positivo su un campo difficile. Avevano diversi ragazzi del 2000 e oltre in campo, è un Punto di spirito che rinforza la nostra voglia di non perdere. Siamo contenti, il Punto è sicuramente positivo. Destro? Ha avuto un problema in settimana, ha stretto i denti per poter venire almeno in panchina. Ma comunque faremo sempre delle rotazioni in attacco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Alberto, vice allenatore dell’, ha parlato dopo il pareggio esterno contro il Lecce: le dichiarazioni Albertoha parlato a Dazn dopo Lecce-. LE PAROLE – «Risultato decisamente positivo su un campo difficile. Avevano diversi ragazzi del 2000 e oltre in campo, è undichela nostradi non. Siamo contenti, ilè sicuramente positivo. Destro? Ha avuto un problema in settimana, ha stretto i denti per poter venire almeno in panchina. Ma comunque faremo sempre delle rotazioni in attacco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

