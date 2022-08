Empoli | Accardi | «Mercato? Pensiamo solamente al Lecce»

CalcioNews24 : Le dichiarazioni prima di #LecceEmpoli ??? - sportface2016 : #Empoli #Accardi: '#Bajrami? Vedremo, ora siamo concentrati sul #Lecce' - violanews : Così il DS dell'#Empoli #Accardi su #Bajrami -

Calciomercato.com

Commenta per primo Il direttore sportivo dell'Pietro, nel prepartita del match contro il Lecce, ai microfoni di Dazn ha dichiarato: 'Il mercato in entrata Faremo sicuramente qualcosa, ci sono stati dei contatti ma nulla di più: ...Dopo il difensore ex Monza e il regista exè stata la volta di Di Mariano e Segre: "Di ... "ieri ha lavorato con la palla ma sente ancora fastidio, vedremo quando potrà iniziare a ... Empoli, il ds Accardi: 'Mercato Faremo qualcosa in entrata. Bajrami è molto chiacchierato...' Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, interviene ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del match contro il Lecce riguardo al mercato in entrata ...Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi, nel prepartita di Lecce-Empoli, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Il mercato in entrata Faremo sicuramente qualcosa, ci sono stati ...