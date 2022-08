Emergenza energetica, Giannelli (presidi): lezioni in Dad nei sabato d’inverno (Di domenica 28 agosto 2022) Una proposta che fa discutere quella di Antonello Giannelli, a capo del più grande sindacato dei presidi italiani (Anp): “Di fronte a questa nuova crisi anche la scuola deve fare la sua parte, come tutti noi. Non è pensabile che si sottragga ma, qualsiasi misura si decida di prendere per risparmiare metano ed energia elettrica, questa non deve pregiudicare il diritto allo studio né deve essere lasciata alla decisione della singola scuola”. E lancia il suo messaggio: “Con la crisi energetica alle porte sarebbe meglio non demonizzare la Dad. Anzi, il prossimo inverno si potrebbe usare per un giorno alla settimana – il sabato – per risparmiare sul riscaldamento e contribuire ad abbassare i costi dell’Emergenza nazionale che è alle porte”. “Si può accorciare la settimana scolastica, riadattando gli orari. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 agosto 2022) Una proposta che fa discutere quella di Antonello, a capo del più grande sindacato deiitaliani (Anp): “Di fronte a questa nuova crisi anche la scuola deve fare la sua parte, come tutti noi. Non è pensabile che si sottragga ma, qualsiasi misura si decida di prendere per risparmiare metano ed energia elettrica, questa non deve pregiudicare il diritto allo studio né deve essere lasciata alla decisione della singola scuola”. E lancia il suo messaggio: “Con la crisialle porte sarebbe meglio non demonizzare la Dad. Anzi, il prossimo inverno si potrebbe usare per un giorno alla settimana – il– per risparmiare sul riscaldamento e contribuire ad abbassare i costi dell’nazionale che è alle porte”. “Si può accorciare la settimana scolastica, riadattando gli orari. ...

Corriere : I presidi: «Non serve accorciare le lezioni. Contro la crisi il sabato in inverno si può fare in Dad» - fffitalia : @CarloCalenda @matteosalvinimi @berlusconi @GiuseppeConteIT Rielaboriamo: siamo in emergenza climatica. Grazie a ch… - TodiniBrando : RT @LorenzoCast89: Troppi non-detti: l’emergenza energetica è ora. Che nel medio-lungo la risolveranno diversificazioni, infrastrutture e r… - MarazitiMassimo : RT @LorenzoCast89: Troppi non-detti: l’emergenza energetica è ora. Che nel medio-lungo la risolveranno diversificazioni, infrastrutture e r… - LuigiAssecasa : RT @RiccardoStracu1: Durante il Tg di Skynews, il vicedirettore fa un lungo e scomposto discorso, il cui succo è: vogliamo Draghi ad affron… -