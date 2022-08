(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Ci sonomolto pericolosi che ladeve sciogliere si può stare realmente in Europa mostrando stima politica per Orban, Kaczynski, Marine Le Pen e Vox? Si può stare nella Nato sentendosi più sicuri a Mosca che a Bruxelles e, considerato che la politica di Putin ha tutte le caratteristiche del fascismo, si possono mantenere con lui rapporti di amicizia e stare con l'Europa la Nato? Né Meloni, né Salvini, né Berlusconi hanno preso le distanze da questo contesto”. Così il senatore del Pd Luigiin un colloquio con Repubblica. “La priorità delle priorità è ladell'Italia: non è un tema astratto di geopolitica, perché il benessere, la pace sociale, la sicurezza dell'Italia dipendono dal nostro credito...

PolScorr : @Overlord893 @the_highsparrow Con i 5ss opzione sicura? ?? Sono stato l'ultimo a rassegnarsi [insieme a Zanda, il 2… -

TeleIschia

politiche 2022 - C'è chi ha annunciato da subito il passo indietro. Chi è stato obbligato a ... oltre che a Luigi, a cui molti nel Pd hann riconosciuto 'un fair play d'altri tempi'. Più ...... l'ex ministro dello Sport e tra i leader della corrente 'Base Riformista' guidata da Lorenzo Guerini: fuori anche Valeria Fedeli, Giuditta Pini , insieme a Luigie Barbara Pollastrini che però ... Elezioni: Zanda, 'destra sciolga equivoci su collocazione internazionale' Né Meloni, né Salvini, né Berlusconi hanno preso le distanze da questo contesto”. Così il senatore del Pd Luigi Zanda in un colloquio con Repubblica. “La priorità delle priorità è la collocazione ...Nel Pd esclusi Gasbarra e Valeriani; collegi difficili per Casu, Prestipino e Cirinnà. Centrodestra, fuori Giro e Polverini. Per Ghera trasloco a Bruxelles. Saltamartini e De Angelis, elezione in bili ...