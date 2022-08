Elezioni ultime notizie Salvini | «Armistizio sul gas | tetto bollette come in Francia» Letta | ora misure tempestive

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni. Partiti chiedono misure tempestive sull'energia. DIRETTA - Anna302478978 : @Hero9004 @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206… -

2022NOTIZIE/ Gas, Draghi stoppa richieste partiti: "affari correnti" Entrambe le campagne elettorale si basano su due parallelismi. Per quella di Enrico Letta le versioni sono ...Il leader della Lega lancia il 'modello Macron' contro il caro bollette e chiede di dare 'pieno mandato a Draghi'. Poi chiede di azzerare la legge Fornero. Allo studio del governo nuove misure a ...Giorgia Meloni cita il mahatma Gandhi: «La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali». Silvio Berlusconi sperimenta l'abbaio social ...Non c'è pace per Mario Draghi, neanche l'ultima domenica d'agosto. Nemmeno negli ultimi giorni della sua legislatura. Ventisette quelli che ci separano dal voto. Quelli che mancano a Draghi per ritira ...