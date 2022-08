Elezioni, sondaggi. Sale ancora FdI (24,3%), scende il Pd (22,7%), balzo del Terzo Polo che sfiora il 6% (Di domenica 28 agosto 2022) L'alleanza fra Renzi e Calenda premiata dai sondaggi, Sale al sesto posto, Cresce anche il M5S L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 agosto 2022) L'alleanza fra Renzi e Calenda premiata daial sesto posto, Cresce anche il M5S L'articolo proviene da Firenze Post.

marattin : Se chi ci presta i soldi vede che chi - secondo i sondaggi - vincerà le elezioni vuole mettere in discussione il Pn… - gazzettamantova : Le intenzioni di voto raccolte tra il 23 e il 25 agosto - nuova_venezia : Elezioni, Termometro politico: Fdi sempre più in vantaggio sul Pd. Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi - smilypapiking : RT @Gladys82012839: Ci sono state le elezioni e nn me ne sono accorta? Articoli sulla Meloni che si propone come Premier, anzi, si impone,… - JediPerLItalia : Chi l'avrebbe mai detto? Come sarà mai potuto succedere? MAGARI dipenderà dal fatto che state facendo una campagna… -